Governo da Espanha sobre ataque bolsonarista no Brasil: 'traço trumpista'

Bolsonaristas durante ataque terrorista ao Palácio do Planalto (foto: Sergio Lima / AFP)

O governo espanhol disse nesta segunda-feira (9/1) que vê um "traço trumpista" no assalto às sedes do poder no Brasil e advertiu que o "ressurgimento de movimentos ultradispostos a atropelar tudo" é a maior ameaça à democracia."Há um traço, digamos, trumpista, na forma como agiram ontem (domingo), com extremistas de direita mobilizados entrando no Congresso", afirmou o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, em entrevista à rádio Cadena Ser.Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também invadiram o Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal em Brasília, em incidentes que lembram os ataques de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, em Washington, D.C., por parte de simpatizantes do então presidente americano, Donald Trump.Para Albares, "o padrão de atuação" dos bolsonaristas é "praticamente idêntico" ao dos seguidores de Trump na capital americana.Os acontecimentos no Brasil "nos recordam qual é a maior ameaça que pesa sobre a democracia, a paz e a prosperidade no mundo (...) e é o ressurgimento de movimentos ultradispostos a atropelar tudo", afirmou, por sua vez, o presidente de governo, o socialista Pedro Sánchez, em um evento em Madri com embaixadores espanhóis.Na noite de domingo, Sánchez havia manifestado no Twitter seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva , assim como "às instituições livre e democraticamente eleitas pelo povo brasileiro" e sua contundente condenação ao "assalto ao Congresso do Brasil".