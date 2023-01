Lula se encontra com Rosa Weber pela manhã e com governadores à noite

Reuniões acontecem após ato de terrorismo ao Congresso Nacional, em Brasília (foto: Evaristo Sa/AFP)



Um dia após o ato terrorista no Congresso Nacional, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, na manhã desta segunda-feira (9/1), com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber. O encontro está previsto para as 9h.









A pauta prevista para as reuniões não foi detalhada.









Durante a vistoria, os ministros da Suprema Corte Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, assim como a ministra Rosa Weber, estiveram presentes.





Invasão no Congresso Nacional





Na tarde desse domingo, bolsonaristas invadiram o Congresso se manifestando contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro.





Desde o fim das eleições presidenciais, em 30 de outubro, apoiadores extremistas protestam contra o resultado das urnas e demandam intervenção militar em todo o país.









No ato terrorista, partes do patrimônio público - como mesas, cadeiras e armários - foram depredados pelos extremistas. Dentro do STF, arrancaram a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes , principal desafeto dos bolsonaristas.

Com a invasão ao Congresso, Lula decretou a intervenção federal na segurança do Distrito Federal (DF). Ricardo Garcia Capelli, atual secretário-executivo do Ministério da Justiça, será o interventor no DF. A intervenção será feita no âmbito da segurança pública até o dia 31 de janeiro.

Em meio a críticas da falta de medidas por parte do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), para conter os manifestantes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento do governador por 90 dias.