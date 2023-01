Manifestantes extremistas bloqueiam rodovias em quatro estados

Congresso foi tomado por terroristas pedindo intervenção militar nesse domingo (08/01) (foto: Ton MOLINA / AFP)

Manifestantes golpistas voltaram a bloquear rodovias nesse domingo (8) horas depois da uma nova escalada dos atos antidemocráticos em Brasília que resultaram na depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF (Supremo Tribunal Federal).Ao menos quatro estados têm rodovias federais ou estaduais bloqueadas por manifestantes. O estado de Mato Grosso era o mais atingido pelos protestos golpistas, com bloqueios em ao menos cinco pontos de rodovias ao longo do domingo.De acordo com a concessionária Rota do Oeste, responsável pela gestão de rodovias no estado, três pontos continuavam bloqueados por volta das 22h30 de domingo. Manifestantes golpistas queimaram pneus e bloquearam trechos da BR-163 na altura dos municípios de Lucas do Rio verde, Sorriso e Sinop. As três cidades estão entre os principais polos do agronegócio do país.Mais cedo, outros dois trechos da mesma rodovia foram bloqueados por manifestantes, mas já estão liberados. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, Francisco Élcio Lucena, informou que 100% do efetivo foi convocado e que vai atuar para liberar os trechos interditados e evitar novos bloqueios de rodovias."Faremos tudo que for necessário, dentro da legalidade, para garantir o direito de ir e vir das pessoas. Em poucas horas teremos o domínio das rodovias federais do nosso estado", afirmou.Em nota, a concessionária Rota do Oeste informou que segue acompanhando as manifestações, sem interferência, e que mantém o foco na segurança viária.No estado de São Paulo, havia pontos de bloqueio na rodovia Anhanguera, nos dois sentidos na altura do município Limeira. A concessionária CCR Autoban recomenda que motoristas utilizem a rodovia dos Bandeirantes.No Paraná, há dois pontos de bloqueio provocados por manifestantes na rodovia BR-277, na altura dos municípios de Medianeira e em São Miguel do Iguaçu. Em Santa Catarina, foi bloqueado um trecho da rodovia 101 na altura do município de Itajaí (102 km de Florianópolis).A Polícia Rodoviária Federal foi procurada na noite deste domingo para comentar os bloqueios, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.Os atos de violência acontecem uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se recusam a aceitar o resultado das eleições, na qual Lula se sagrou vencedor.Os manifestantes foram insuflados pelas falas antidemocráticas de Bolsonaro, que frequentemente atacou o sistema de urnas eletrônicas e insinuou que poderia tomar alguma atitude contra a democracia. Bolsonaro deixou o país dias antes da posse e está nos Estados Unidos.