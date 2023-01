Com críticas a Lula e à esquerda, Bolsonaro se pronuncia sobre vandalismo

Bolsonaro afirmou ter respeitado a Constituição Federal durante seu período no Palácio do Planalto e terminou a sequência de publicações no Twitter repudiando as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lhe atribuiu responsabilidade sobre o movimento.“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, escreveu Bolsonaro.

“Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil”, complementou.Desde a última semana de 2022, Bolsonaro está na Flórida, nos Estados Unidos. Ele se recusou a entregar a faixa presidencial a Lula e, até esta última publicação, ainda se referia a si próprio como presidente do Brasil.