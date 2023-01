Veja o que aliados a Bolsonaro disseram sobre invasão ao Congresso

Anderson Torres, delegado da Polícia Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro

Ricardo Barros, deputado federal no Paraná e líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara de 2020 a 2022

Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro e atual governador de São Paulo