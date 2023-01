Lula decreta intervenção federal no DF: leia o texto na íntegra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: EVARISTO SA / AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou a intervenção federal na seguraça do Distrito Federal (DF) após a invasão de terroristas bolsonaristas no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF). Leia o texto na íntegra.

DECRETO No DE 08 DE JANEIRO DE 2023.





Decreta intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, nos termos em que especifica.









DECRETA:





Art. 1o Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até 31

de janeiro de 2023.

§ 1o A intervenção de que trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no art. 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal.

§ 2o O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos.

Cappelli.





Art. 2o Fica nomeado para o cargo de Interventor Ricardo Garcia





Art. 3o As atribuições do Interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no art. 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal.

§ 1o O Interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção.

§ 2o O Interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção.

§ 3o O Interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos, civis e militares, da administração pública federal, os meios necessários para consecução do objetivo da intervenção.

§ 4o As atribuições previstas no art. 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública permanecerão sob a titularidade do Governador do Distrito Federal.

§ 5o O Interventor, no âmbito do Estado do Distrito Federal, exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e no art. 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal.





Art. 4o Poderão ser requisitados, durante o período da intervenção, os bens, serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo Interventor.





Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.





Brasília, 08 de janeiro de 2023; 202o da Independência e 135o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA