PRF quer evitar bloqueios de extremistas na BR-381, em Betim

Ação da PRF visa monitorar a ação de possíveis manifestantes e acontece após a invasão dos prédios dos três poderes no Distrito Federal (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Agentes da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF) estão no km 485 da BR-381 para evitar que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fechem a rodovia neste domingo (8/1). O local fica próximo à Refinaria Gabriel Passos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com a corporação, mais cedo, um grupo de pessoas esteve no local. A ação da PRF visa monitorar a ação de possíveis manifestantes e acontece após a invasão dos prédios dos três poderes no Distrito Federal. Informações repassadas pela instituição dão conta que grupos estão sendo convocados para retomar o bloqueio na rodovia.





Invasão em Brasília

Ainda neste domingo, apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, no Distrito Federal. Na ação qualificada como terrorista, janelas foram quebradas, portas e cadeiras arrancadas e escritórios invadidos.





Após confronto com a polícia, cerca de 150 pessoas foram presas e encaminhadas para o Departamento de Polícia Especializada, ligado à Polícia Civil, também no Distrito Federal. Após as invasões, o presidente Lula decretou uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal





Isso significa que o governo federal ficará responsável pela segurança da capital, não que as Forças Armadas assumirão o poder.

Belo Horizonte

militante bolsonarista Esdras dos Santos , identificado pelo Superior Tribunal Federal (STF) como um dos responsáveis pela mobilização em frente ao quartel do Exército Brasileiro, na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, convocou outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ir a Brasília neste fim de semana.





Durante uma “live” feita na última quinta-feira (5/1), o empresário do ramo têxtil afirmou que “o pessoal” de São Paulo e do Rio de Janeiro haviam entrado em contato com ele para acertar como seria a mobilização na capital do país. Repetidamente, o homem diz que precisa de “homens fortes e guerreiros” para a viagem.





“Essa ida é muito importante. É uma ida que nós iremos para buscar a libertação do nosso país. É para ir para Brasília para lutar contra o comunismo [...] Nós estamos em uma guerra espiritual e nós sabemos que precisamos de pessoas valentes para lutar pelo nosso país”, explicou.





Apesar de fazer a convocação, Esdras não participou da viagem. De acordo com ele, o acampamento na Avenida Raja Gabaglia não poderia ficar sem ninguém “para cuidar do carro de som e da barraca de apoio” - já retirados do local pela Guarda Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte. Mesmo assim, o militante afirmou que “policiais que já estão na porta do QG" iam para a capital.