Galoucura oferece 'tropa fura-bloqueio' para conter bolsonaristas

Torcida atleticana nos arredores do Mineirão em dia de jogo (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

LEIA - Lula sobre Bolsonaro: 'Estimulou invasão dos Três Poderes sempre que pôde' O presidente da Galoucura, Josimar Júnior, foi às redes sociais para se voluntariar a combater os movimentos golpistas de bolsonaristas em Brasília. A torcida organizada do Atlético se notabilizou no cenário político em 2022 ao furar obstruções de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em rodovias após a derrota do candidato na eleição, em 30 de outubro.



“Aí, meu presidente, não é jogo do Galo não, mas se você ‘ligar nóis’ aí a tropa já vai avançar. A direção é uma só: Brasília. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Democracia, cara*#*. Fica esperto, cambada de otário. Liga, liga, meu presidente, que a tropa vai ser convocada. É a tropa do fura-bloqueio. Não é jogo do Galo não, mas pela democracia do nosso país, mas pela democracia do nosso país a tropa avança”, disse Josimar em transmissão no Instagram.