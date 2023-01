Lula diz que houve 'incompetência ou má-fé' das forças de segurança do DF

Após decretar intervenção federal na segurança do Distrito Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a ação da polícia militar do Distrito Federal de escoltar os terroristas que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional.





"Houve incompetência, má-vontade ou má-fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a Praça dos Três Poderes", reclama Lula.



Nas imagens citadas, é possível ver três viaturas e alguns policiais militares escoltando um grupo de bolsonaristas que interditam algumas faixas na capital federal.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decreta intervenção na segurança do Distrito Federal (foto: Reprodução) Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL) e que foi exonerado da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal pelo governador Ibanéis Rocha (MDB) em meio as invasões, está em viagem a Flórida, nos Estados Unidos. É a mesma região onde está o ex-presidente Bolsonaro.

"No dia 30, quando houve minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra. A Polícia Militar de Brasília estava guiando eles, vendo-os tacar fogo em ônibus. E não se fazia absolutamente nada", se indignou o presidente.





Lula afirmou que os militares que tiveram essas ações devem ser punidos. "Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão ficar na coorporação, pois não são de confiança para a sociedade brasileira", encerrou o petista.