Bolsonaristas chamam militares de 'Covardes' em ato terrorista

por Isabela Berrogain

Terroristas que invadiram prédios públicos em Brasília chamam militares de 'covardes' (foto: Reprodução) Durante os atos terrorisas realizados na Esplanada dos Ministérios, neste domingo (8/1), bolsonaristas direcionaram xingamentos e críticas aos agentes da Força Nacional. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro cobraram apoio da força de segurança, que tentavam impedir os manifestantes de entrar nos prédios públicos.









Militares do Exército chegam na área da Esplanada dos Ministérios e são aplaudidos pelos bolsonaristas. pic.twitter.com/5pWYqqZ60e %u2014 Correio Braziliense (@correio) January 8, 2023 Com a chegada dos agentes da Força Nacional, por volta das 16h30, aumentou a repressão aos baderneiros. Em meio a lágrimas, dezenas de bolsonaristas direcionaram xingamentos e pedidos de ajuda, como “covardes”, “vocês nos abandonaram”, “defesa de bandido” e “seus filhos terão vergonha do que vocês estão fazendo”. Apesar das críticas dos apoiadores, muitos policiais e militares foram vistos posando para fotos com manifestantes.





Alguns participantes do ato tentaram apaziguar os ânimos entre os bolsonaristas e as Forças Armadas. “Nossa guerra não é contra eles, é contra o sistema”, diziam.





Os manifestantes saíram do acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Sul, por volta de 13h30, em direção à Esplanada, com cartazes de: “Forças Armadas, cumpra seu julgamento” e “Para libertar o Brasil do comunismo”. Apesar de não terem sido cadastrados junto à Secretaria de Segurança Pública, a pasta garantiu que os atos públicos seriam monitorados de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 29 órgãos.