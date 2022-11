Pai se revolta com bloqueio de bolsonaristas que impedia cirurgia do filho

Viraliza nas redes sociais o vídeo de um pai revoltado com um dos pontos interditados pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Eder Rodrigues tentava passar com seu filho na BR-364, em Sorriso (MT), para levar o menino para uma cirurgia oftalmológica, em Cuiabá, mas foi impedido pelos bolsonaristas. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (21/11).