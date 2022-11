PRF promete 'ação bem forte' para desbloquear rodovias federais

Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Eduardo Knapp/Folhapress)

A partir desta terça-feira (22/11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar uma "ação bem forte" para liberar as rodovias federais que estão sendo bloqueadas por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) desde que o presidente perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 30 de outubro."Os atos ferem muito o direito constitucional de todos, de ir e vir. A nossa atuação, como o governador [de Mato Grosso, Mauro Mendes] falou, estávamos com ele hoje, será com todas as forças de segurança pública. E nós vamos atuar com a nossa força de choque com a Polícia Militar e a força de choque deles também", disse o coordenador de comunicação institucional da PRF, Cristiano Vasconcellos da Silva, em entrevista à "CNN Brasil", nesta segunda-feira (21/11).

Segundo Vasconcellos, 11 pessoas já foram presas e mais de 50 identificadas nos atos. Os manifestantes responsáveis pela manutenção das pessoas no local e por ações que fechem as rodovias foram encaminhados à Polícia Judiciária. As ações, ainda de acordo com Cristiano, são isoladas e não há uma coordenação entre as ações pelo Brasil.



"Antes nós víamos manifestações e agora são atos criminosos, atos terroristas que estão acontecendo nas nossas rodovias federais com queima de pneus, disparo de armas de fogo nos caminhões, explosão da rodovia federal, queima de pontes para impedir o tráfego. Então nós estamos trabalhando muito e com todas as forças de segurança pública para conseguir coibir [esses atos]", afirmou o policial rodoviário federal.