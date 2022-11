Bloqueios em rodovias federais voltam a crescer; Minas não tem interdição

Bloqueios nas rodovias de todo o país voltaram a crescer neste sábado (19/11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há pelo menos 27 pontos de interdição, total e parcial, nas rodovias federais. As manifestações são organizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que ainda não aceitaram a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contestam o resultado das eleições.

De acordo com o balanço da PRF, há 18 pontos de interdição, isto é, vias com o fluxo totalmente interrompido. A maior parte das manifestações se concentram em Rondônia, na Região Norte do Brasil, com nove pontos de interdição total. O Mato Grosso tem quatro pontos de interdições; Pará tem três pontos interditados; e o Paraná apenas um ponto.