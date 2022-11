Bolsonaristas voltam a organizar bloqueios em rodovias federais

Desde o início das manifestações foram desfeitas 1156 interdições nas rodovias federais em todo o Brasil (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta sexta-feira (18/11) que bloqueios em rodovias federais voltaram a ser realizados após nove dias sem nenhum caso. São seis interdições totais e uma parcial - todas no estado de Rondônia, na Região Norte do Brasil.As manifestações são organizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que pedem que as Forças Armadas deem um golpe e não reconheçam a vitória de Lula na eleição presidencial. Vídeos convocando caminhoneiros para os bloqueios circulam em redes bolsonaristas desde quinta-feira (17/11).Nesta sexta-feira (18/11), Bolsonaro publicou um vídeo no TikTok dirigindo um caminhão. Seguidores do presidente comentaram o conteúdo: “Recado entendido! Bora parar tudo!”.Segundo a PRF, nenhum bloqueio foi registrado em estradas mineiras. Desde o início das manifestaões já foram desfeitas 1156 interdições nas rodovias federais em todo o Brasil.