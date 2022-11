Os caminhoneiros irão parar hoje? Veja o que se sabe sobre a manifestação

Circula nas redes sociais uma suposta greve dos caminhoneiros prevista para esta sexta-feira (18/11), logo após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas físicas e empresas suspeitas de financiar os atos que contestaram o resultado da eleição presidencial. O movimento seria uma reação contra a ação de Moraes.

Bolsonaristas pretendem paralisar em reação a decisão de ministro do STF

Um banner com a frase "Caminhões em greve a partir do dia 18/11/2022"; "Brasil parado"; "#SOSForçasArmadas"; e "ForaDitaduraSTF", tem circulado nas redes e, segundo as informações, toda a categoria teria resolvido se unir e paralisar, mas não é a realidade.