PRF diz ter identificado e multado 50 responsáveis por bloqueios em vias

Dez dias após o início de manifestações que bloqueram parcial ou totalmente diversas rodovias pelo país, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ter identificado e multado 40 pessoas e 10 empresas participantes dos atos bolsonaristas, que contestam o resultado das eleições presidenciais. O levantamento foi encaminhado por meio de ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF). ().

Ainda segundo a PRF, foram aplicadas 55 multas no valor de R$ 17.608,20 cada, perfazendo um total de R$ 968.451. Elas levam o código 76090, que tipifica a infração cometida por quem "organizar a conduta prevista" no artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – trecho da lei dispõe sobre protestos que bloqueiam o trânsito e o direito de ir e vir das pessoas.

Outros 2.423 motoristas também foram multados por interromper, restringir ou perturbar a circulação de veículos. O valor total destas punições ultrapassa R$ 14 milhões..Os dados apresentados foram compilados entre 30 de outubro até o último domingo (6/11). O ofício é assinado pelo diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques.O gestor é investigado por possíveis crimes de prevaricação e violência eleitoral durante segundo turno. Entre as irregularidades apuradas estão as blitze realizadas no dia da eleição, além da demora em debelar os bloqueios realizados das estradas pelos bolsonaristas após o término da apuração dos votos.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, a PRF citou cinco responsáveis por organizar o fechamento das vias. São eles: Alismar Oliveira da Silva Júnior e Eurípedes Lourenço da Cruz, em Monte Alegre de Minas; Ana Luiza Abritta Gurgel, Euripedes Jorge Silva Oliveira e a empresa DMO Comércio de Grãos LTDA em Ituiutaba; Engeon Movimentação de Cargas LTDA foram responsáveis por bloqueios realizados em diversos pontos da BR-365.





