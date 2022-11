Moraes manda polícias liberarem vias bloqueadas 'ilicitamente' no DF

A decisão, que deve ser cumprida imediatamente pela PF, PRF e PMDF (foto: Antonio Augusto/Secom/TSE)





"Para impedir, inclusive nos acostamentos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade ao acesso a vias e prédios públicos; ou o desfazimento de tais providências, quando já concretizadas, e que identifiquem eventuais caminhões utilizados para bloqueios, obstruções e/ou interrupções em causa", diz o despacho.









“Diante das notícias de que 115 caminhões estão se deslocando para Brasília/DF, com objetivo de reforçar os atos criminosos e antidemocráticos que seguiram em todo país à proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral”, escreveu.

Desde o resultado das eleições, no dia 30 de outubro, parte da categoria dos caminhoneiros e outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) — derrotado nas urnas contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — passou a realizar protestos pelo país e fechar rodovias federais. Entre outras falas de tom golpista, os manifestantes pedem “intervenção federal” e destituição dos tribunais superiores.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira (10/11) que as polícias liberem imediatamente "todas as vias públicas" que estejam com o trânsito interrompido "ilicitamente" no Distrito Federal. O magistrado também fixou uma multa de R$ 100 mil por hora em caso de descumprimento.