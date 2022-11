Lula sobre Alexandre de Moraes: 'Teve uma coragem estupenda'

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou nesta quinta-feira (10/11) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes pela atuação durante as eleições de 2022.

"O presidente do TSE, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é orgulho de todo o Brasil. E não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador, não importa se ele seja progressista, não importa se ele é de Direita ou Centro, o que importa é que ele foi de muita coragem e muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições"

Lula elogiou Moraes pela autuação como presidente do TSE durante as eleições de 2022 (foto: Reprodução/YouTube/TV Lula) A declaração foi feita durante um encontro com deputados , no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, nesta manhã, ao lado do futuro vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Lula chora ao lembrar trajetória

O petista também disse que a única razão pela qual ele disputou a Presidência da República é para tentar reestabelecer a dignidade do povo brasileiro, em especial, combater a fome no Brasil. Durante o discurso, ele chorou ao lembrar da sua trajetória política





"E a prioridade, outra vez, que eu disse em dezembro de 2002, o mesmo discurso, não tenho que mudar uma única palavra. Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro tiver tomando café, almoçando e tiver jantado outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida", afirmou o presidente eleito.