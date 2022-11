Lula chora ao falar do seu propósito em combater a fome no Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a única razão pela qual ele disputou a Presidência da República é para tentar reestabelecer a dignidade do povo brasileiro, em especial, combater a fome no Brasil. Durante o discurso do petista, ele chorou ao lembrar da sua trajetória política.





"E a prioridade, outra vez, que eu disse em dezembro de 2002, o mesmo discurso, não tenho que mudar uma única palavra. Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro tiver tomando café, almoçando e tiver jantado outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida", disse o presidente eleito.

Lula pediu desculpas por se emocionar e disse que não esperava que a população voltasse a entrar no mapa da fome. "Desculpa em, mas o fato, é que eu jamais esperava que a fome ia voltar a esse país. Quando eu deixei a Presidência, dez anos atrás, esse país estaria igual a França, a Inglaterra, esse país teria evoluído no ponto das conquistas sociais, esse país levou o impeachment de uma mulher. Esse país viveu o maior processo de negação da política que eu conheço na história", pontuou.

Lula chorou ao falar do seu propósito de combater a fome (foto: Reprodução/Youtube)





Combate à fome





2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil, publicado em junho, aponta que são 33,1 milhões de pessoas a passar fome no País, o mesmo nível de 30 anos atrás.