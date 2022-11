PRF registra 22 interdições e 10 bloqueios em estradas federais

manifestantes voltaram a interromper o fluxo de veículos em rodovias federais, agora, em Mato Grosso (foto: Vladimir Platonow/Agência Brasil )

Balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado no final da manhã de hoje (20) mostra que há 22 interdições parciais e 10 bloqueios totais nas rodovias federais do país. As manifestações ocorrem no estado do Mato Grosso, concentradas nos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum e Água Boa.