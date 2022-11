Petista que tomou café em acampamento bolsonarista é humilhado

Um apoiador do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), identificado como Rafael, foi pego tomando café em um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Itapema, próximo ao Balneário Camboriú (SC), e foi humilhado por bolsonaristas. Rafael gravava o momento e foi descoberto.





Ao ser descoberto, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro levaram Rafael para uma das barracas. Ele aparece enrolado em uma bandeira do Brasil, com um chapéu do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

"Meu nome é Rafael e hoje de manhã fiz uma brincadeira de muito mau gosto. Estou arrependido do que eu fiz, e estou aqui me retratando", diz. Em seguida, ele é questionado por um bolsonarista não identificado: "Cê tá tomando o quê?". "Eu tô tomando café com o povo do Bolsonaro", responde coagido.

"Não é o povo do Bolsonaro, é a nação brasileira. Porque nós somos brasileiros, nós somos brasileiros", rebate o bolsonarista. Após isso, os bolsonaristas fazem ele tirar o boné do MST e pisar no boné. "O que a gente faz com petista é assim", dispara o apoiador de Bolsonaro.





"Nós estamos aqui há 19 dias, lutando gente igual você, seu lixo, seu lixo. Cê é um lixo para humanidade. Seu bosta. Para mim você é um bosta", diz o bolsonarista.