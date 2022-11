Alckmin anuncia hoje parlamentares que farão parte da equipe de transição

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que irá anunciar nesta terça-feira (22/11) os nomes dos parlamentares que farão parte da equipe de transição do governo. O comunicado foi feito em redes sociais, nesta manhã.

Além dos parlamentares, Alckmin disse que também serão anunciados os responsáveis por analisar a gestão do governo Bolsonaro e produzir relatórios "com recomendações para recuperarmos as políticas públicas do país", a pedido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)