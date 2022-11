Bolsonaristas pedem ajuda a 'extraterrestres'; veja o vídeo

Circula um vídeo nas redes sociais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) supostamente pedindo ajuda a "extraterrestres", usando luzes de celulares para sinalizar na direção do céu. O momento foi publicado nas redes sociais, na noite desse domingo (20/11).





No vídeo, apoiadores do presidente colocam o celular na cabeça com o flash do aparelho ligado e sinalizam aos "ETs". Uma mulher diz "SOS". Em seguida, apoiadores do atual presidente dizem "Olha para nós, general".