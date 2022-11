Damares promete combater a 'erotização de crianças' no Senado

A senadora eleita Damares (Republicanos) disse que irá atuar no Senado, a partir do próximo ano, em combate à "erotização de crianças". Na madrugada desta segunda-feira (21/11), a ex-Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disse que já tem preparado peças legislativas e estudos para enfrentar a erotização infantil. A declaração foi dada em seu Twitter.

"Eu e a equipe que trabalhará comigo no Senado já estamos preparando peças legislativas, estudos, pareceres e ações de enfrentamento a erotização de crianças. Com o time eleito o Senado Federal tornará a pauta da criança prioridade absoluta na forma como determina a legislação", escreveu Damares em seu Twitter.

Randolfe convocará ministro do TCU no Senado para explicar insinuações

Eu e a equipe que trabalhará comigo no Senado já estamos preparando peças legislativas, estudos, pareceres e ações de enfrentamento a erotização de crianças. Com o time eleito o Senado Federal tornará a pauta da criança prioridade absoluta na forma como determina a legislação pic.twitter.com/xN9J2F9woc

Embora Damares tenha enfatizado seu compromisso com a pauta, recentemente a ex-ministra negou ao Ministério Público Federal (MPF) provas sobre uma suposta denúncia de trafico de crianças, tortura e abuso infantil no Arquipélago do Marajó, no Pará.