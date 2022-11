Randolfe convocará ministro do TCU no Senado para explicar insinuações

Senador disse que ministro do TCU será convocado no Senado para dar explicações

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que irá convocar o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes no Senado para dar explicações sobre a insinuação de que há um "movimento muito forte nas casernas".

Em um áudio enviado a amigos do agronegócio pelo WhatsApp, Nardes afirma que "é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso", para um "desenlace bastante forte na nação, [de consequências] imprevisíveis, imprevisíveis".