Vídeo: Bolsonarista chora ao encontrar Braga Netto: 'A gente tá na chuva'

Após visitar Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta sexta-feira (18/11), no Palácio da Alvorada, o general Walter Braga Netto – candidato a vice do chefe do Executivo na tentativa de reeleição – conversou com apoiadores. Uma mulher, chorando ao pedir notícias do presidente, disse: “A gente tá na chuva e no sol.” Então, o general responde: “Eu sei, mas tem que dar um tempo.”

As abordagens no Alvorada acontecem após, na noite dessa quinta-feira (17/11), Bolsonaro dar entrada no Hospital das Forçadas Armadas , em Brasília, em decorrência de dores abdominais. De acordo com as informações preliminares, uma nova cirurgia está sendo avaliada.

General Walter Braga Netto conversou com apoiadores do presidente Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (18/11) no Palácio da Alvorada (foto: Reprodução de vídeo) Recentemente, pessoas próximas do presidente, assim como o ex-ministro da Defesa, têm afirmado que Bolsonaro teve uma infecção bacteriana nas pernas: erisipela.

Os apoiadores estão há pelo menos duas semanas acampados no Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU). Na noite desta segunda-feira (14/11), eles ficaram sem energia elétrica. Nas redes sociais, alguns deles publicaram vídeos dizendo que a luz foi “desligada” e que a situação era “um absurdo”.

Para além da preocupação com o estado de saúde de Bolsonaro, manifestantes não aceitam a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de outubro.

Protestos e pedido de afastamento de diretor da PRF

Os bloqueios em rodovias federais, configurando protestos antidemocráticos, voltaram a ser realizados após nove dias sem nenhum caso, segundo informado nesta sexta-feira (18/11) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). São seis interdições totais e uma parcial – todas no estado de Rondônia, na Região Norte do Brasil.

Por solicitação do Ministério Público Federal , a Polícia Federal abriu na quinta-feira (10/11) inquérito para que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, fosse investigado por suspeita de prevaricação.

O órgão afirma que a atuação do diretor na função pode ter favorecido a campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. No dia do segundo turno, a corporação teria apertado o cerco contra o transporte público de eleitores, principalmente no Nordeste, região onde Luiz Inácio Lula da Silva (PL) tinha ampla margem de votos sobre Bolsonaro.