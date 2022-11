Michelle Bolsonaro nega internação do presidente em hospital: 'Mentira'

Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para negar que Bolsonaro foi internado

Em sua página no Instagram, Michelle publicou um stories de um portal de notícias que compartilhou a informação e disse que é "mentira" . O ex-secretário especial de Cultura Mario Frias também declarou que Bolsonaro não foi internado.

Bolsonaro é atendido no Hospital das Forças Armadas com dores abdominais

Recentemente, pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro, assim como o ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa do presidente, Walter Braga Netto, têm afirmado que Bolsonaro teve uma infecção bacteriana nas pernas: erisipela. Ontem (17/11), Netto tinha se encontrado com o presidente Jair Bolsonaro e declarado a jornalistas que ele estava bem e 'recuperado'