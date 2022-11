Vídeo: bolsonaristas ficam sem luz em acampamento no QG do Exército

por Rafaela Martins - Correio Braziliense





Apoiadores de Bolsonaro acampados no Quartel General do Exército ficam sem luz (foto: Reprodução/YouTube )





Em um dos vídeos, uma apoiadora relata o cenário. “Pessoal, não sei se vocês estão me enxergando, provável que não. Mas quero compartilhar um absurdo com vocês. Estamos em Brasília, na praça, e os postes de luz estão todos desligados”, disse a moça enquanto filmava.











Apesar das fortes chuvas no Distrito Federal, os manifestantes não entenderam o motivo do ocorrido, mas acreditam que houve algum tipo de corte energético. “Ontem tinha luz, e hoje não tem nada. As luzes que tem na barraca, são luzes de pessoas que tem gerador. A energia foi desligada, compartilhem esse absurdo”, diz a mulher.

A reportagem entrou em contato com a CEB Iluminação Pública (Ipes), que informou a queda foi devido às fortes chuvas e descargas atmosféricas ocorridas na noite de segunda e madrugada desta terça-feira (15/11). "Alguns pontos no DF tiveram queda no fornecimento de energia, que afeta diretamente a iluminação pública. Foram registradas interrupções no serviço de Iluminação pública em alguns trechos da Asa Norte, na região do Mangueiral, Jardim Botânico, Lago Sul, Colina e na Praça dos Cristais do Setor Militar Urbano", disse em nota.







Há 14 dias, os apoiadores de Bolsonaro, derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro, fazem protestos com buzinas, faixas e cartazes pedindo por intervenção militar. Comemorado nesta terça-feira (15/11), o feriado que consagra a Proclamação da República, deve levar bolsonaristas as ruas do Distrito Federal.

Por isso, o trânsito na Esplanada dos Ministérios ficará proibido. O acesso de pedestres à Praça dos Três Poderes também será bloqueado. A medida é um protocolo de proteção da área pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pois há previsão de manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), embora não haja confirmação do local exato dos atos. Segundo informado, a equipe da CEB foi acionada e, no caso da Praça dos Cristais, identificou 6 contactoras e 3 bobinas danificadas, que foram substituídas ainda na madrugada. "A CEB IPES reforçou sua equipe de manutenção nesse período de chuvas para atuar imediatamente nas ocorrências de interrupções da iluminação pública em casos de descarga atmosférica e vem atuando em estreito relacionamento com a Neoenergia", garante.