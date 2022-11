Brasília em alerta com protestos bolsonaristas marcados para hoje

(foto: Carlos Vieira/CB)

O trânsito será restrito nas vias N1 e S1, a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto (veja no mapa). A secretaria informou que a reabertura da Esplanada dos Ministérios será avaliada após a dispersão do público. O esquema de segurança é parecido com o que foi adotado no Sete de Setembro. A Esplanada passou a ser um dos locais de maior vigilância dos órgãos de segurança. No feriado da independência, foi montado um esquema especial para proteger a área. Além de vias fechadas para veículos, a Polícia Militar bloqueou a entrada de caminhões e só liberou o fluxo após o desfile militar.

De acordo com a pasta, o acesso de pedestres à Praça dos Três Poderes também ficará bloqueado. A medida é um protocolo de proteção da área, embora não haja confirmação do local exato dos atos. "O fechamento se deu por razões preventivas de segurança, para evitar circulação de veículos e pessoas no mesmo local, com a possibilidade de atos públicos na região central de Brasília, como identificado pelos setores de inteligência das forças de segurança", informou a SSP.

As autoridades estão em estado de alerta para prevenir qualquer situação de descontrole no feriado da Proclamação da República, comemorado nesta terça-feira (15/11).Pela internet, bolsonaristas programaram manifestações em todo país e, principalmente, em Brasília. Diante da situação, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) avisou que o trânsito na Esplanada dos Ministérios será restringido neste 15 de novembro.Desde o ano passado, são feitos estudos para identificar e acompanhar ameaças reais ou potenciais. Em 2021, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegaram a furar o bloqueio que impedia o acesso de veículos à Esplanada e posicionaram caminhões em frente ao Congresso. O governo local passou a temer a destruição patrimonial dos edifícios, em especial, da sede do Supremo Tribunal Federal (STF) - alvo preferencial dos extremistas.O GDF também fechou a Esplanada nos dias 2 e 30 de outubro - datas do primeiro e do segundo turnos das eleições deste ano. Pelas redes sociais, bolsonaristas vêm se organizando para enviar caravanas a Brasília. Outros movimentos são previstos pelas capitais brasileiras em frente a prédios militares.