Mulheres bolsonaristas viralizam em vídeo: 'Vamos lutar como em 64'

Mulheres bolsonaristas viralizaram em redes sociais com vídeo-protesto contra a censura (foto: Reprodução/Twitter)

Mulheres bolsonaristas que protestam em frente a quartéis do Exército viralizaram nas redes sociais após postarem um vídeo afirmando que vão "lutar como em 1964", ano em que foi iniciado o regime militar, que durou até 1985 no Brasil.

No vídeo, cada mulher presente fala uma parte do texto em sequência. Elas estão vestidas com as cores da bandeira do Brasil.



Além disso, as manifestantes criticam o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e ressaltam que estão nas ruas para protestar contra a censura.

Há muitos vídeos vergonhosos e constrangedores, mas esse superou qualquer um. pic.twitter.com/YLmMpJvb2V %u2014 Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 13, 2022

"Sou mulher brasileira. O Supremo Tribunal Federal não vai me calar. Mas vamos lutar, como em 1964, onde nós mulheres saímos às ruas. Vamos ficar em frente aos quartéis da nossa nação. Uma disse força e luta. A outra, somos as mesmas, com a mesma força, com a mesma garra, com o mesmo suor pela nação. Somos mulheres que lutamos por liberdade. Vai faltar cadeia em nosso país. Somos oposição, somos contra a censura. Vem para a rua, vem lutar. Ei, Xandão (sic)! Aqui não! Vem para a rua, vem para a luta. Essa luta também é sua. É pela liberdade. É pela esperança. É por nossos filhos. É pela nação. Lutem e lutem novamente", disseram, no vídeo.