'Bolsonaro trabalha 18 horas por dia', afirma ex-ministro Gilson Machado

Gilson também negou que o presidente tenha sido internado em um hospital (foto: Reprodução/Instagram)

O ex-ministro Gilson Machado disse nesta sexta-feira (18/11) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) "trabalha 18 horas por dia"."Quero dizer o seguinte: o presidente não parou de trabalhar nenhum segundo destes dias. Bolsonaro trabalha 18 horas por dia e eu sou testemunha disso".A fala de Gilson ocorreu no mesmo dia em que ele foi nomeado diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU).A tendência, contudo, é que Machado deixe o cargo assim que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar posse em janeiro de 2023.





O ex-responsável pela pasta do Turismo no governo Bolsonaro também negou que o presidente tenha sido internado em um hospital.Gilson Machado chefiou o Ministério do Turismo de dezembro de 2020 a março de 2022. Na eleição de outubro, ele tentou uma vaga no Senado por Pernambuco, porém não se elegeu.O candidato do PL obteve 29,55% dos votos válidos (1,32 milhão), ao passo que Teresa Leitão (PT) recebeu 46,62% (2,06 milhões) e venceu a disputa.

Infecção bacteriana

Recentemente, pessoas próximas a Bolsonaro afirmaram que o chefe do Executivo foi acometido por uma infecção bacteriana nas pernas denominada erisipela.Candidato a vice-presidente em 2022, o general Walter Braga Netto declarou nessa quinta-feira (17) a jornalistas que Bolsonaro estava bem e 'recuperado'