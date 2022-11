Generais são chamados de comunistas, e Exército defende: Alusões mentirosas

Na ocasião, os militares estavam sendo referidos como "melancias" em algumas publicações nas redes sociais, designação dada a oficiais supostamente comunistas ou favoráveis à esquerda, porque seriam 'verdes e amarelos por fora e vermelhos por dentro'.

O Exército diz que as publicações são "maliciosas" e têm o intuito de "atingir a honra pessoal de militares".

"Incumbiu-me o Senhor Comandante do Exército de informar à Força que, nos últimos dias, têm sido observadas postagens em aplicativos de mensagens com alusões mentirosas e mal-intencionadas a respeito de integrantes do Alto Comando do Exército. Tais publicações têm se caracterizado pela maliciosa e criminosa tentativa de atingir a honra pessoal de militares com mais de quarenta anos de serviços prestados ao Brasil, bem como de macular a coesão inabalável do Exército de Caxias", diz a nota assinada pelo general José Ricardo Vendramin Nunes, Chefe do Centro de Comunicação do Exército.