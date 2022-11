Mais de 79 mil militares receberam Auxílio Emergencial indevidamente

Bruno Dantas, presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU) (foto: CB/D.A Press)

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou mais de 79 mil militares que receberam indevidamente o Auxílio Emergencial, ainda no primeiro mês que o benefício foi concedido. De acordo com o presidente do TCU, Bruno Dantas, os nomes dos beneficiados eram de conhecimento apenas do Ministério da Cidadania.