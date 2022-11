Lula sobre teto de gastos: 'Vai cair a bolsa e aumentar o dólar? Paciência'

Lula discursou na COP27, nessa quarta-feira (16/11), no Egito (foto: Joseph Eid/AFP)

Ao comentar as reações negativas do mercado financeiro diante de algumas de suas declarações, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que é preciso ter "paciência" e alegou que o dólar não aumenta e a bolsa de valores não cai devido às suas declarações, mas sim devido à especulações. A declaração foi dada durante a COP27, conferência do clima das Nações Unidas, que é realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, nessa quarta-feira (16/11).









"O que é o teto de gasto no país? Se o teto de gasto fosse para descobrir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro, que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não, quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que é do social, e você não mexe um centavo do sistema financeiro. Você não mexe um centavo daqueles juros que os banqueiros têm que receber."





Lula voltou a ressaltar que é preciso criar propostas que consigam gerar emprego, salários mínimos acima da inflação para garantir que "a riqueza seja distribuída".









"Ah, mas se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência! Porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Nós temos que cumprir a meta de inflação, sim. Mas nós temos que ter metas de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso de crescimento, de geração de emprego, porque senão como você vai fazer com que a riqueza seja distribuída, nós temos que garantir que vamos aumentar o salário mínimo acima da inflação", disse Lula.