Moraes envia à PGR pedido de impeachment de ministro da Defesa

Pedido foi feito pelo deputado Marcelo Calero (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR), nessa quarta-feira (16/11), o pedido de afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira - protocolado pelo deputado Marcelo Calero (PSD-RJ) no âmbito do inquérito das milícias digitais.