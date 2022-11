Tebet sobre governo Lula: 'Sem frente ampla não terá governabilidade'

Tebet integra o Grupo de Trabalho de Assistência Social da equipe de transição de governo (foto: Nelson Almeida/AFP) A senadora Simone Tebet (MDB) acredita que sem a frente ampla o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá conseguir governar. A parlamentar faz parte da equipe de transição do governo, frente a coordenação do Grupo de Trabalho de Assistência Social, e acredita que a frente ampla foi decisiva para a vitória do petista.





GloboNews. "Sem a frente ampla acredito que o presidente Lula não consiga governar. Acho que o presidente Lula pela experiência que tem sabe, até pela diferença mínima de votos no segundo turno, de 2%, que a frente ampla foi decisiva para a própria eleição. E o g rupo de trabalho de transição já mostra isso, a conversa da presidente do PT Gleisi Hoffmann com os presidentes de partido já mostram que eles querem governar com todos. Então acredito que a frente ampla precisa estar no governo, mas precisa garantir governabilidade ao presidente. Presidente não tem governabilidade sem o campo democrático", disse Simone Tebet em entrevista à jornalista Míriam Leitão, da