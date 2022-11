Geraldo Alckmin divulga nomes restantes dos 31 grupos de transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) divulgou nesta quarta-feira (16/11), os últimos nomes dos 31 grupos técnicos de transição formadas pelo próximo governo que terá Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente. O anúncio foi feito no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Grupos técnicos da transição





Agricultura, Pecuária e Abastecimento





Carlos Fávaro - Senador

Evandro Russi - Doutor em Direito e ex-deputado federal

Jô Ivali - Engenheiro florestal e ex-deputado

Kátia Abreu - Senadora

Luiz Carlos Guedes - Doutor em Agronomia e ex-ministro da Agricultura

Neri Geller - Ex-ministro da Agricultura

Sílvio Crestana - Professor

Tatiana Deane de Abreu Sá - Doutora e diretora-executiva da Embrapa





Ciência, Tecnologia e Inovação





Alexandre Navarro - Vice-presidente da Fundação João Mangabeira

André Leandro Magalhães - Mestre em Engenharia Aeronáutica

Celso Pansera - Ex-deputado federal

Ildeu de Castro Moreira - Professor

Glaucius Oliva - Ex-reitor da USP

Ilma Vieira - Doutora em Ecologia

Iraneide Soares da Silva - Professora

Leoni Andrade - Diretora em tecnologia e inovaão do SENAI

Luiz Manoel Rebelo Fernandes - Doutor da PUC-RJ e ex-presidente da FINEP

Luiz Antônio Elias - Ex-secretário-executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia

Ricardo Galvão - Doutor em Física, professor titular da USP e ex-diretor do Inpe

Sérgio Machado Resende - Doutor em Física, ex-ministro de Ciência e Tecnologia





Comunicação social





André Janones - Deputado federal

Antônia Pellegrino - Mestre em Letras, roteirista e produtora

Flávio Silva Gonçalves - Mestre em Política e Educação

Florestan Fernandes Júnior - Jornalista e articulista

Helena Chagas - Jornalista

Hélio Doyle - Jornalista e professor da UNB

João Branco - Doutor em Ciências Políticas da USP

Laurindo Leal Filho - Doutor em Ciências de Comunicação pela USP

Manuela D'Ávila - Jornalista e ex-deputada federal

Otávio Cota - Jornalista

Tereza Cruvinel - Jornalista e ex-presidente da EBC

Viviane Ferreira - Advogada, roteirista e produtora





Justiça e Segurança Pública - todas as polícias serão chamadas a participarem e as guardas municipais





Andrei Passos Rodrigues

Camila Nunes - Doutora pela USP

Carol Proner - Professora de Direito Internacional da UFRJ

Cristiano Zanin - Advogada

Flávio Dino - Senador

Gabriel Sampaio - Advogado

Jacqueline Sinhoreto - Doutora pela USP

Márcio Elias Rosa - Procurador de Justiça

Marco Aurélio Carvalho - Advogado especializado em Direito Público

Marivaldo Pereira - Ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça

Marta Machado - Professora da Fundação Getúlio Vargas

Omar Aziz - Senador

Paulo Teixeira - Deputado federal

Pierpaolo Cruz Bottini - Professor de Direito Penal da USP

Scheila Carvalho - Advogada e professora

Tamires Gomes Sampaio - Advogada

Wadih Damous - Advogado





Meio Ambiente





Carlos Minc - Geógrafo e ambientalista

Isabela Teixeira - Copresidente do painel de recursos naturais da ONU

Jorge Viana - Engenheiro florestal

José Carlos Lima da Costa - Advogado

Marilene Correia da Silva Freitas - Professora

Marina Silva - Deputada federal eleita

Pedro Ivo - Ambientalista

Silvana Vitorassi - Doutora em Educação Ambiental





Minas e Energia





Anderson Adauto - Ex-ministro e ex-prefeito de Uberaba

Deyvid Bacelar - Administrador e coordenador geral da FUP

Fernando Ferro - Engenheiro e ex-deputado federal

Giles Azevedo - Agrônomo

Guto Quintella - Agrônomo

Ícaro Chaves - Engenheiro

Jean Paul Prates - Advogado, economista e senador

Magda Chambrianauto - Mestre em Engenharia

Maurício Tolmasquim - Engenheiro e professor

Nelson Hubner - Engenheiro

Robson Sebastião Formica - Especialista em energia

William Mozack - Professor





Pesca





Altemir Gregolin - Ex-ministro da Pesca

Antonia do Socorro Pena da Gama - Professora

Carlos Alberto da Silva Leão - Ex-superintendente de Pesca no Pará

Carlos Alberto Pinto dos Santos - Secretário-executivo

Cristiano Wellington Norberto Ramalho - Professor

Ederson Pinto da Silva - Diretor-geral do departamento de Pesca e Agricultura no Rio Grande do Sul

Flávia Lucena Fredou - Professora

João Felipe Nogueira Matias - Engenheiro de pesca





Povos originários





Benki Ashaninka - Ashaninka

Célia Xacriabá - Deputada federal eleita

Davi Yanomami - Escritor e ator

João Pedro Gonçalves da Costa - Ex-deputado e ex-senador

Joenia Wapichana - Advogada e deputada federal

Juliana Cardoso - Educadora e deputada federal eleita

Marcio Meira - Historiador e antropólogo

Marivelton Baré - Presidente do Foirn

Sônia Guajajara - Deputada federal

Dapir Yawalapiti - Liderança do Alto Xingu





Previdência Social





Alessandro Antonio Stefanuto - Procurador federal

Eduardo Fanhani - Professor

Fabiano Silva - Coordenador da Comissão de Previdência da OAB federal

Jane Berwanger - Professora

José Pimentel - Ex-senador

Luiz Antônio Adriano da Silva - Fez parte do conselho de Assistência Social e do Conselho de Previdência Social





Relações Exteriores





Aloísio Nunes Ferreira - advogado

Audo Faleiro - Agrônomo

Celso Amorim - Diplomata

Cristóvão Buarque - Economista e ex-senador

Mônica Valente - Psicóloga

Pedro Abramovai - Advogado

Romênio Pereira - Especializado em Relações Internacionais





Saúde





Alexandre Padilha - Médico e deputado federal

Arthur Quioro - Professor

Humberto Costa - Senador

José Gomes Temporão - Pesquisador da Fiocruz

Fernando Zasso Pigato - Presidente do Conas

Lúcia Souto - Pesquisadora da Fiocruz

Ludmila Rajar - Professora

Maria do Socorro de Souza - Pesquisadora da Fiocruz

Miguel Esrujer - Professor

Nísia Trindade Lima - Cientista e presidente da Fiocruz

Regina Fátima Barroso - Doutora em Odontologia

Roberto Kalil Filho - Médico





Trabalho





Adilson Araújo - Presidente do CTB

André Calistre - Pesquisador

Clemente Lúcio - Diretor-técnico do Dieese

Fausto Augusto Júnior - Professor

Laís Abramo - Mestre e Doutora pela USP

Miguel Torres - Presidente da Força Sindical

Patrícia Vieira Trópia - Professora

Ricardo Patá - Presidente da UGT

Sandra Bandrão - Economista

Sérgio Nobre - Presidente da CUT





Transparência, Integridade e Controle





Aílton Cardoso - Advogado

Cláudia Aparecida de Souza Trindade - Procuradora da Fazenda Nacional

Cléucio Santos Nunes - Doutor em Direito

Eugênio Aragão - Subprocurador-geral da República

Jorge Messias - Procurador da Fazenda Nacional

Juliano José Breda - Advogado

Luiz Navarro - Advogado

Luiz Carlos Rocha - Advogado

Manoel Cartano Ferreira Filho - Escritor

Mauro Menezes - Advogado

Paulo Câmara - Governador de Pernambuco

Vânia Vieira - Ex-secretária de Transparência do Distrito Federal





Turismo





Arialdo Pinho - Ex-secretário da Casa Civil no Ceará

Carina Câmara - Superintendente de Turismo no Piauí

Luis Barreto - Ex-presidente do Sebrae

Marcelo Freixo - Deputado federal

Veneziano Vital do Rego - Advogado e senador

Marta Suplicy - Ex-prefeita de São Paulo

Orcine Oliveira Júnior - Ex-secretário de Turismo do Amazonas

Xieco Aoki - Empresária

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou ainda que parlamentares escolhidos pela sigla farão parte e acompanharão cada grupo de trabalho. Os nomes serão divulgados em uma reunião nesta quinta (17).