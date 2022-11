Isabel Salgado havia sido nomeada, nesta semana, como uma das atletas que iria compor a equipe de transição do governo Lula (foto: Ricardo Stuckert) O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, prestaram homenagens à ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira Isabel Salgado. A atleta morreu na manhã desta quarta-feira (16/11), aos 62 anos, em São Paulo.













"Meus sentimentos e solidariedade aos filhos, netos, familiares e admiradores de Maria Isabel Barroso Salgado, nossa eterna Isabel do Vôlei", escreveu.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também lamentou o falecimento da ex-jogadora. Pelo Twitter, Hoffmann afirmou que Isabel "contribuiu diretamente para a vitória da democracia".





"Muita tristeza perdemos hoje a Isabel do Vôlei. Mulher de talento, coragem e posições firmes. Contribuiu diretamente para a vitória da democracia e estava no grupo de esportes do Gabinete de Transição. Nossa solidariedade à família e a todos e todas que a admiram", disse.

