Isabel Salgado, integrante da equipe de transição, morre aos 62 anos

Isabel havia declarado voto em Lula e foi convidada para ser parte do grupo de transição do novo governo, na área do Esporte (foto: Ricardo Stuckert) A ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, Isabel Salgado, morreu na manhã desta quarta-feira (16/11), aos 62 anos de idade, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada, mas Isabel estava internada no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista.





Isabel foi uma das maiores e principais jogadoras de vôlei de quadra da Seleção Brasileira da década de 1980. Ela disputou duas Olimpíadas (Moscou 1980 e Los Angeles 1984) no vôlei de quadra e depois, no início dos anos 1990, se transferiu ao vôlei de praia, quando se tornou uma das pioneiras mundiais da modalidade.





Isabel deixou cinco filhos: Maria Clara (ex-jogadora de vôlei de praia), Carol Solberg e Pedro Solberg (jogadores de vôlei de praia), Pilar Salgado e Alisson.

Repercussão

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou homenagens à ex-jogadora, que ia compor a sua equipe de transição. Via redes sociais, Lula afirmou que as “conquistas [de Isabel] levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino”.





“Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino”, lamentou.





A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também lamentou o falecimento da ex-jogadora . Pelo Twitter, Hoffmann afirmou que Isabel “contribuiu diretamente para a vitória da democracia”, referindo-se ao voto dela em Lula.





“Muita tristeza perdemos hoje a Isabel do Vôlei. Mulher de talento, coragem e posições firmes. Contribuiu diretamente para a vitória da democracia e estava no grupo de esportes do Gabinete de Transição. Nossa solidariedade à família e a todos e todas que a admiram”, disse.





