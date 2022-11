Lula pedirá à ONU para que a COP de 2025 seja feita na Amazônia

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que irá pedir à ONU (Organização das Nações Unidas) para que a COP de 2025, isto é, COP30, seja feita na Amazônia, no Brasil. A declaração foi dada durante a COP27, do clima das Nações Unidas, que é realizada no Egito, nesta quarta-feira (16/11), durante encontro com governadores da Amazônia Legal.









"Nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil, e que no Brasil seja feita na Amazônia. Na Amazônia tem dois estados para receber qualquer conferência internacional, que é o estado do Amazonas e o estado do Pará, aí vocês vão discutir entre vocês quem é que tem mais a oferecer no ponto de vista de infraestrutura para receber as milhares de pessoas que vão se dirigir ao estado", disse Lula na conferência.

Lula na COP27





Lula durante discurso na COP27, na manhã desta quarta, em encontro com governadores da Amazônia Legal (foto: Joseh Eid/AFP) Lula recebeu na COP 27 uma carta de compromisso dos governadores da Amazônia Legal. O encontro "Carta da Amazônia - uma agenda comum para a transição climática", foi realizado nesta manhã, junto com os governadores Waldez Góes (PDT-AP) Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), e Marcos Rocha (União-RO).