Mourão sobre derrota de Bolsonaro: 'Falava mal de vacina'

Mourão acha que posicionamento sobre vacinas "pegou mal" (foto: PORCIUNCULA/AFP)

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, acredita que a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) se deu por conta da pandemia, em especial, pelo posicionamento do presidente em relação às vacinas. A declaração foi dada em entrevista ao Valor Econômico.