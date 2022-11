General responde ao 'perdeu, mané': 'Cuidado com a cólera das multidões'

Dita pelo Sr Ministro Luiz Roberto Barroso, a frase do momento é "Perdeu, Mané!", dirigida a um brasileiro que o interpelava em NY.

Com todo respeito e no msm nível, eu o alerto:

- Se liga,Mané,todo o poder emana do povo! Quem avisa amigo é,cuidado com a "cólera das multidões"!! pic.twitter.com/2hlDRRl4Jr