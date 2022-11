Bolsonaro não fez quase nada desde que perdeu eleição; veja dia a dia do presidente

Bolsonaro diminuiu a frequência das redes sociais, mas mantém publicações no TikTok e Telegram (foto: Evaristo Sa/AFP)

Passadas três semanas desde sua derrota no segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vive uma rotina de reclusão, com agenda oficial enxuta e número reduzido de postagens em suas redes sociais, meios que adotou como principal forma de comunicação ao longo de seu mandato.

No cenário internacional, o presidente ausentou-se da COP27, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorre no Egito até o dia 18 - com participação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro também não foi à reunião da cúpula do G20, na Indonésia.





Desde a vitória do petista, o atual mandatário evitou parabenizar o adversário e não comentou o relatório apresentado pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a fiscalização do processo eleitoral.

Em seu primeiro pronunciamento após as eleições, no dia 1º de novembro, Bolsonaro avaliou que as manifestações antidemocráticas promovidas por seus apoiadores são fruto de "indignação e injustiça" com as eleições e não pediu explicitamente o fim dos bloqueios de rodovias, o que fez em vídeo no dia seguinte.

31 de outubro (segunda-feira)

Encontro com Paulo Guedes (Economia) e outros ministros de manhã

Sem motociata

Sem postagens nas redes sociais

1º de novembro (terça-feira)

Encontro com o ministro da CGU, Wagner Rosário, e com senador eleito, Rogério Marinho (PL-RN)

Sem motociata

Reunião com Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça) e Bruno Bianco (AGU)

À tarde, após reunião com ministros, quebrou o silêncio de 45 horas e se pronunciou pela pela primeira vez após a derrota eleitoral.

O pronunciamento, de cerca de dois minutos, no Palácio do Alvorada, foi divulgado em sua conta no Facebook.

2 de novembro (quarta-feira)

Sem compromissos oficiais

Sem motociata

Em suas redes, publicou vídeo em que pediu a manifestantes bolsonaristas que desbloqueassem rodovias

3 de novembro (quinta-feira)

Reunião de meia hora com Célio Faria Júnior, secretário da Presidência da República

Sem postagens nas redes sociais

Sem motociata

Sem a tradicional live semanal

4 de novembro (sexta-feira)

Sem compromissos oficiais

Sem postagens em suas redes sociais

Sem motociata

5 de novembro (sábado)

Sem compromissos oficiais

Sem postagens em suas redes sociais

Sem motociata

6 de novembro (domingo)

Sem compromissos oficiais

Sem postagens em suas redes sociais

Sem motociata

7 de novembro (segunda-feira)

Encontro com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite

Reunião com Renato de Lima França, subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência

Telegram: divulgou a notícia de que percentual de brasileiros vivendo em extrema pobreza em 2020 foi o menor já registrado na série histórica do Banco Mundial. Não fez postagens em suas outras redes. O aplicativo de mensagens tem sido, junto ao TikTok, a rede mais ativa do presidente nas últimas semanas, com postagens quase diárias a respeito de programas do governo

Sem motociata

8 de novembro (terça-feira)

Sem compromissos oficiais

Twitter e Facebook: publicou fotografias antigas

Telegram: divulgou dados do programa Lixão Zero, do Ministério do Meio Ambiente e sobre a Operação Acolhida, programa que auxilia refugiados venezuelanos

Sem motociata

9 de novembro (quarta-feira)

Reunião com Ciro Nogueira (Casa Civil), Célio Faria Júnior e governador Ratinho Jr. (Paraná)

Reunião com Marcelo Queiroga (Saúde)

Reunião de meia hora com Renato de Lima França

Instagram: publicou uma fotografia antiga

Telegram: anunciou "repasse de R$ 3 bilhões do governo federal para investimentos em segurança pública". No aplicativo, também fez publicações sobre programa de habitação no Ceará e dessalinização de água em Minas Gerais

Sem motociata

10 de novembro (quinta-feira)

Reunião com Victor Godoy Veiga, ministro da Educação

Reunião com o secretário da Presidência da República, Célio Faria Júnior, e com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, Renato de Lima França

Assinou decreto que revogou 137 atos normativos já sem eficácia ou validade.

Nomeou André Ramos Tavares para o cargo de juiz substituto no TSE

Telegram: anunciou o lançamento da plataforma tramita.gov.br e fez postagem sobre valores arrecadados via leilões pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos

Sem motociata

Sem a tradicional live semanal

11 de novembro (sexta-feira)

Reunião com o ministro da CGU, Wagner Rosário, e com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos

Sem motociata

Novamente reuniu-se com Célio Faria Júnior e Renato de Lima França

TikTok: publicou compilado de vídeos que o mostram em motociatas e encontros com apoiadores

12 de novembro (sábado)

Sem compromissos oficiais

Nomeou 12 desembargadores para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região; os nomeados estavam nas listas tríplices formadas pelo plenário da corte e enviadas à Presidência em junho

TikTok: publicou vídeos que o mostram com apoiadores

Telegram: postagens a respeito do agronegócio, da transposição do rio São Francisco e sobre o marco legal do Saneamento Básico

Sem motociata

13 de novembro (domingo)

Sem compromissos oficiais

Telegram: publicações a respeito de obras de infraestrutura

Sem motociata

14 de novembro (segunda-feira)

Encontro pela manhã com senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e Paulo Guedes (Economia)

Sem motociata

TikTok: vídeos com compilado de cenas de suas atividades como deputado federal e presidente. Também publicou vídeo com os subtítulos "água no Nordeste", "casa própria" e "título de terra"

15 de novembro (terça-feira)

Encontro com Ciro Nogueira (Casa Civil), das 9h às 9h30

TikTok: vídeo similar ao do dia anterior, com compilado de "recordes" de seu governo

Sem motociata

16 de novembro (quarta-feira)