Quem estava com Bolsonaro no pronunciamento desta terça-feira (1°)

Bolsonaro se posicionou ao lado de aliados para quebrar o silêncio que passou a vigorar após a vitória de Lula nas urnas (foto: EVARISTO SÁ / AFP - 1/11/22)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ladeado por ministros e integrantes de seu círculo mais próximo nesta terça-feira (1°/11), durante os dois minutos em que discursou após quase dois dias de silêncio. Ao lado do presidente na sua primeira aparição pública desde a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estavam nomes como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o general Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente neste ano.Bolsonaro não reconheceu a derrota para Lula, mas prometeu respeitar a Constituição. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), escalado para conduzir a transição presidencial pelo lado governista, também marcou presença. Bateram ponto, ainda, os ministros Joaquim Álvaro Pereira Leite (Meio Ambiente), Cristiane Britto (Mulher, Família e Direitos Humanos).Presente, também, o ex-ministro Gilson Machado, que chefiava a pasta de Turismo, mas deixou o governo para se candidatar ao Senado Federal por Pernambuco. Apesar do apoio de Bolsonaro, ele, famoso por tocar sanfona durante lives do presidente, perdeu para Teresa Leitão (PT).O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), um dos parlamentares mais fiéis ao presidente, também acompanhou o pronunciamento ao lado de Bolsonaro.Apesar de não citar o nome de Lula, o chefe do poder Executivo federal fez menção às "quatro linhas" da Constituição Federal "Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira", disse. O presidente agradeceu pelos 58,1 milhões de votos recebidos e defendeu o sentimento de "injustiça" que, segundo ele, baseia os bloqueios de estradas feitos por bolsonaristas inconformados com a vitória petista nas urnas."Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir", pediu.