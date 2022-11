STF sobre pronunciamento de Bolsonaro: 'Reconhece o resultado da eleição'

Supremo interpretou discurso de Bolsonaro como ato de reconhecimento do resultado da eleição (foto: Gil Ferreira/SCO/STF)

O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. %u2014 STF (@STF_oficial) November 1, 2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) disse, nesta terça-feira (1°/11), que o tom adotado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), no primeiro discurso após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dá a entender que houve, por parte do candidato derrotado, o reconhecimento da vitória do petista. Bolsonaro falou por breves minutos durante esta tarde, no Palácio da Alvorada, em Brasília (DF)."O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições", lê-se na íntegra da nota emitida pela Suprema Corte.Bolsonaro não falou em derrota, mas o ministro Ciro Nogueira (PP-PI), da Casa Civil, disse ter sido escalado pelo presidente para conduzir, pelo lado da atual gestão, a transição governamental . O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), deve ser indicado pela chapa vencedora para chefiar os trabalhos."Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado", afirmou o presidente.