MPF pede afastamento do diretor da PRF, Silvinei Vasques, por 90 dias

Silvinei Vasques, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) (foto: Reprodução/Redes sociais)



O MPF afirma que a atuação do diretor na função pode ter favorecido a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. Para os procuradores, o diretor pediu votos, irregularmente, para Bolsonaro. As informações são da repórter Camila Bomfim, da GloboNews. O Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro (RJ) pediu o afastamento, por 90 dias, do diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. O MPF afirma que a atuação do diretor na função pode ter favorecido a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. Para os procuradores, o diretor pediu votos, irregularmente, para Bolsonaro. As informações são da repórter Camila Bomfim, da









O texto cita, ainda, a publicação feita por Vasques , via redes sociais, na véspera do segundo turno presidencial com um pedido de voto claro a Bolsonaro.

"Não é possível [...] dissociar da narrativa desta inicial a possibilidade de que as condutas do requerido, especialmente na véspera do pleito eleitoral, tenham contribuído sobremodo para o clima de instabilidade e confronto instaurado durante o deslocamento de eleitores no dia do segundo turno das eleições e após a divulgação oficial do resultado pelo TSE", argumenta o MPF.





Um inquérito foi aberto pela Polícia Federal (PF) para investigar as blitze da PRF no dia do segundo turno da eleição. Contrariando determinação anterior da Justiça, os agentes do órgão pararam ônibus que faziam transporte gratuito de eleitores. A PRF alegou que fiscalizou questões técnicas dos veículos.

Leia: Diretor diz que PRF fez maior operação da história contra os bloqueios