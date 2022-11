Apoiadores de Bolsonaro se concentram em BH para protestar neste feriado

Manifestantes se concentram na Raja Gabaglia, região Centro-Sul de BH, para protestar à favor de Jair Bolsonaro (PL) neste feriado (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Belo Horizonte já registra nesta teraça-feira (15/11) uma concentração grande de inconformados com o resultado da eleição para presidente, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de outubro.Os apoiadores de Bolsonaro ocupam a avenida Raja Gabaglia, regiãoo Centro-Sul de BH, local escolhido desde a derrota do atual presidente nas urnas para manifestações. De verde-amarelo , com camisas da Seleção Brasileira, os bolsonaristas descontentes estão em frente à sede do Comando da 4ª Região Militar do Exército.No local, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) organiza um esquema de segurança que tenta garantir o direito dos manifestantes de protestar, mas que não prejudique o trânsito de pedestres e automóveis.No Twitter, um vídeo circula mostrando que rosas amarelas serão distribuídas aos manifestantes que estiverem na Raja Gabaglia. O ato tenta angariar mais mulheres ao local.Outros estados brasileiros também vão ter atos de protesto neste feriado da Proclamação da República (15/11). Os manifestantes protestam ainda contra o que classificam de censura que estão sofrendo e culpam o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes por isso.