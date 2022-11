Uso político da camisa da Seleção faz torcedor buscar outras cores

Rafael Junio, vendedor ambulante: "Atribuir uma camisa da sua pátria a um lado político, acho muito errado" (foto: Denys Lacerda/EM/D.A Press)





O clima é de Copa do Mundo ou de manifestações? O período pós-eleições e pré-Copa tem gerado uma certa confusão nas ruas diante de pessoas usando a camisa da Seleção Brasileira de futebol. O simbolismo em torno da cor verde-amarelo ganhou novos significados com a apropriação política que a corrente bolsonarista colocou na camisa canarinho. Se nas cores da bandeira brasileira o verde lembra as matas e a ampla natureza do país, enquanto o amarelo representa o ouro e outras riquezas do Brasil, no contexto atual, as duas cores remetem ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).





LEIA MAIS 08:07 - 14/11/2022 Com mineiro citado, aliados de Lula debatem sucessão de Gleisi no PT

04:00 - 14/11/2022 Semana de Lula tem viagens ao exterior e expectativa por PEC da Transição

07:50 - 14/11/2022 'É muito feio Lula prometer desmatamento zero na Amazônia', diz governador pró-Bolsonaro que se reunirá com Lula na COP27



“A Copa do Mundo começa daqui a pouco e a gente não tem que ter vergonha de vestir a camiseta verde-amarelo. A camiseta não é de partido político, é do povo brasileiro. Vocês vão me ver usando a camiseta amarela, só que a minha terá o número 13”, ressaltou o petista. A “vergonha” de vestir a camisa da Seleção com o tradicional verde-amarelo é uma realidade.



No entanto, a esquerda brasileira iniciou um movimento, ainda tímido, para ressaltar que, além do vermelho, o verde-amarelo também é do seu espectro político. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, via redes sociais, que seus eleitores não devem ter “vergonha” de usar a camisa da Seleção Brasileira, pois ela não é de apenas um partido político.“A Copa do Mundo começa daqui a pouco e a gente não tem que ter vergonha de vestir a camiseta verde-amarelo. A camiseta não é de partido político, é do povo brasileiro. Vocês vão me ver usando a camiseta amarela, só que a minha terá o número 13”, ressaltou o petista. A “vergonha” de vestir a camisa da Seleção com o tradicional verde-amarelo é uma realidade.

Estado de Minas foi às ruas de Belo Horizonte para conversar com pessoas que estavam com a camisa da Seleção para descobrir a motivação em utilizar a vestimenta. O estudante Vinícius Sacramento vestia uma camisa preta da Seleção e contou os motivos para não usar verde-amarelo neste ano.



“Pelos dois fatos, por causa desse lado das eleições, mas também porque eu acho essa blusa [preta] bem bonita. Mas também por conta desse fato [política] sim, é um fato relevante. Você pode pensar um pouco sobre, tentar achar uma outra, mas a primeira coisa que vem à mente é, inegavelmente, esse lado político, sem dúvida”, disse.







foi às ruas de Belo Horizonte para conversar com pessoas que estavam com a camisa da Seleção para descobrir a motivação em utilizar a vestimenta. O estudante Vinícius Sacramento vestia uma camisa preta da Seleção e contou os motivos para não usar verde-amarelo neste ano.“Pelos dois fatos, por causa desse lado das eleições, mas também porque eu acho essa blusa [preta] bem bonita. Mas também por conta desse fato [política] sim, é um fato relevante. Você pode pensar um pouco sobre, tentar achar uma outra, mas a primeira coisa que vem à mente é, inegavelmente, esse lado político, sem dúvida”, disse.

“Isso é chato, bem chato mesmo. Agora está bem fresco, bem recente. Mas espero que com o tempo volte a cultura de não olhar com um lado político, mas só como alguém que está ali torcendo pelo Brasil. Espero que com o tempo, daqui a dois, três meses ou no ano que vem, já mude essa visão”, completou Vinicius.





O administrador Leonardo dos Santos, que usava uma camisa branca da Seleção Brasileira, também disse que não vai usar verde-amarelo. Ele afirmou que não concorda com a apropriação política da canarinho e que não vai usá-la nas cores tradicionais para não “compactuar”.



“Eu defendo que isso aqui não é símbolo político, isso aqui é a camisa do nosso país, da nossa Seleção. Eu uso a branca porque verde-amarelo está muito estigmatizado na sociedade por política. Então, eu prefiro a branca, tenho a azul também, mas verde-amarelo eu não sou tão fã por conta de tudo que está acontecendo. Você sai com uma camisa verde-amarelo e uma pessoa que é petista ou de outro partido vai querer briga, fazer intriga; então, prefiro não compactuar”, afirmou.





Essa gama de “envergonhados” preocupa a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que tenta, por meio da publicidade, despolitizar a camisa da Seleção. Na propaganda divulgada logo após a convocação oficial do time brasileiro que vai ao Catar neste mês, a música do cantor Lulu Santos – “Ela me faz tão bem” – foi utilizada para se referir à camisa, mostrando, que ao menos agora ela é de todos e será usada apenas para torcer pela Seleção.





O apoio de Neymar a Bolsonaro Mas a declaração de voto e apoio do atacante da Seleção Neymar ao presidente Jair Bolsonaro, no segundo turno das eleições presidenciais, dificulta o processo. Principal nome da Seleção, o jogador afirmou em outubro, em live de que participou com o presidente, que irá comemorar o primeiro gol no Catar fazendo homenagem a Bolsonaro.