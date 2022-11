Allan dos Santos se confunde e discute com brasileiro em NY: 'Covarde!'

Allan dos Santos foi o criador do extinto canal Terça Livre no YouTube (foto: Reprodução)

Vídeo que circula em redes sociais mostra o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos discutindo com um brasileiro que passava perto do prédio que recebe o evento Lide, destinado a grupos de empresários, políticos e convidados.Santos tentou fazer uma "entrevista" com o homem, que foi confundido com um dos empresários do evento e se recusou a responder os questionamentos do blogueiro. Irritado, Allan começou a ofendê-lo.