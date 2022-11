'SOS, Forças Armadas': Protestos bolsonaristas em vários lugares do Brasil

Manifestantes protestam em frente ao prédio do Exército Brasileiro, na avenida Raja Gabaglia, em BH, e pedem ajuda às Forças Armadas (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) vão às ruas nesta terça-feira (15/11), feriado da Proclamação da República, para mostrar o descontentamento com o resultado das urnas eletrônicas, que deram a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial deste ano. Pedindo ajuda às Forças Armadas, os manifestantes protestam contra Lula e, também, contra o que consideram como “censura”, supostamente praticada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Manifestantes se concentram na avenida Raja Gabaglia, para protestar contra o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)









Avenida Raja Gabaglia foi fechada na altura da rua Josafá Belo, pela Guarda Municipal de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



A avenida foi fechada, a partir da rua Josafá Belo, pela Guarda Municipal de Belo Horizonte. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes , ampliou para todo o Brasil as punições e medidas tomadas contra empresários de transporte e empresas que financiam bloqueio de estradas e vias públicas com o objetivo de contestar o resultado das eleições deste ano, com vitória de Lula sobre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Brasília , os manifestantes se concentram no Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU), onde os apoiadores do presidente acampam há duas semanas. Desde a manhã desta terça-feira, os manifestantes ocupam o QG para protestar contra a eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Manifestação tranqüila acontecendo agora em frente o QG do Exército em Brasília é por todo o Brasil . pic.twitter.com/uglT9yFFNI %u2014 Marlon Medeiros (@MarlonM95907058) November 15, 2022





Em São Paulo, os protestos ocorrem no Parque do Ibirapuera. Já no estado carioca, manifestantes estão em frente ao Quartel General do Exército, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

%uD83D%uDFE5%uD83D%uDFE6%u26A1%u26A1%u26A1%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%u2014 #Manifestação se concentra no Quartel General do Exército

15/11/2022



%uD83D%uDCCDDuque de Caxias, Rio de Janeiro. %uD83D%uDC9A

Hoje, 15/11/2022 pic.twitter.com/idAX4YERpb %u2014 REMANESCENTE (@IN_MANAUS) November 15, 2022

Manifestações em outros cidades

Joinville - Santa Catarina

Motociclistas se unindo a manifestação.

15/11/22 - Joinville

62ºBI. pic.twitter.com/rBDKI09aGj %u2014 Francine (@nezukok40) November 15, 2022

Curitiba - Paraná LOTADO! Manifestação em Curitiba - 15/11/2022 pic.twitter.com/h8PflCi2G4 %u2014 Vinicius Carrion (@viniciuscfp82) November 15, 2022